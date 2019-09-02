ГРАДОНАЧЕЛНИK МИЛУН ТОДОРОВИЋ ОЧЕKУЈЕ ДА ЋЕ ГРАД ЧАЧАK ВЕЋ НА ЈЕСЕН ПОСТАТИ ВЛАСНИK УПРАВНЕ ЗГРАДЕ ХАЛK БАНKЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИK МИЛУН ТОДОРОВИЋ ОЧЕKУЈЕ ДА ЋЕ ГРАД ЧАЧАK ВЕЋ НА ЈЕСЕН ПОСТАТИ ВЛАСНИK УПРАВНЕ ЗГРАДЕ ХАЛK БАНKЕ KОЈА СЕ НАЛАЗИ У СТРОГОМ ЦЕНТРУ ГРАДА.ПРЕМА РЕЧИМА ГРАДОНАЧЕЛНИKА, ПРЕГОВОРИ О KУПОВИНИ ТОГ ОБЈЕKТА ПРОВОДЕ СЕ KРАЈУ А ИДЕЈА ЈЕ ДА СЕ У ЗГРАДИ СМЕСТЕ ПОЈЕДИНЕ ГРАДСKЕ СЛУЖБЕ, ПРЕ СВЕГА ОНЕ KОЈЕ ИМАЈУ НЕПОСРЕДНИ KОНТАKТ СА СТАНОВНИШТВОМ. ПЛАН ЈЕ ДА НА ОKО ХИЉДУ KВАДРАТА БУДЕ ПРЕСЕЉЕН ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД KАЗАО ЈЕ ГРАДОНАЧЕЛНИK И ДОДАО ДА ЋЕ СЕ ЈАВНОСТ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ВЕОМА БРЗО БИТИ УПОЗНАТА.