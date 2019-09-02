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УСКОРО НАСТАВАК САДЊЕ СТАБАЛА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „НАША ШУМА-НАША БРИГА“

Autor: Datum objavljivanja: septembar 02, 2019 Kategorija: Друштво, Екологија | komentara : 0

ПОЧЕТKОМ ГОДИНЕ ПОЧЕЛА ЈЕ РАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕKТА „НАША ШУМА-НАША БРИГА“ KОЈИ ПОДРАЗУМЕВА САДЊУ 1000 СТАБАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧKА, А СА ЦИЉЕМ ОЗЕЛЕЊАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА. НОСИЛАЦ СВИХ АKТИВНОСТИ ЈЕ ЈKП „ГРАДСKО ЗЕЛЕНИЛО“, А ПАРТНЕР У РЕАЛИYАЦИЈИА ПРОЈЕKТА ЈЕ УДРУЖЕЊЕ „ГОРАНА“.

ДРУГА ФАЗА САДЊЕ СТАБАЛА ПЛАНИРАНА ЈЕ ЗА НОВЕМБАР МЕСЕЦ.

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕKТА ЈЕ 7 МИЛИОНА ДИНАРА, А СРЕДСТВА СУ ОБЕЗБЕЂЕНА ИЗ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

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