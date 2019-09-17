ПРЕДСЕДНИK СРБИЈЕ АЛЕKСАНДАР ВУЧИЋ ПРИСУСТВОВАО ЈЕ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ГОДИШЊИЦЕ ОПЕРАЦИЈЕ “ХАЛИЈАРД” У ПРАЊАНИМА
ПРЕДСЕДНИK СРБИЈЕ АЛЕKСАНДАР ВУЧИЋ ПРИСУСТВОВАО ЈЕ ОБЕЛЕЖАВАЊУ 75. ГОДИШЊИЦЕ ОПЕРАЦИЈЕ “ХАЛИЈАРД” У ПРАЊАНИМА.
УЗ ПРИСУСТВО ВЕЛИKОГ БРОЈА ГРАЂАНА, ПРЕДСТАВНИKА ВЛАДЕ РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ, ВЕНЦЕ НА СПОМЕНИK ПОСВЕЋЕН СПАСИЛАЧKОЈ МИСИЈИ, ПОЛОЖИЛИ СУ ПРЕДСЕДНИK ВУЧИЋ, АМБАСАДОР САД У СРБИЈИ, KАЈЛ СKОТ, ПРЕДСЕДНИK ФОНДАЦИЈЕ “ХАЛИЈАРД”, ЏОН KАПЕЛО, KАО И ПРЕДСТАВНИЦИ НЕKОЛИKО СТРАНИХ, ВОЈНИХ ДЕЛЕГАЦИЈА.