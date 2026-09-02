БОГОЉУБ КАРИЋ У НОВОМ БЕЧЕЈУ:ЗЕМЉА ПОРЕД ВОДЕ НЕ СМЕ ДА ЧЕКА КИШУ!
Војводина има све да постане једна од житница Европе — воду, земљу, вредне домаћине и знање. Потребан нам је систем који ће то богатство претворити у сигурну производњу, извоз и живот наших породица.
У Новом Бечеју доживео сам нешто што се не може наручити, организовати нити режирати.
Дочекали су нас наши чланови и симпатизери Покрета Снага Србије, а током шетње прилазио нам је велики број грађана — да се поздравимо, разговарамо, фотографишемо и, што је најважније, да чујемо шта их мучи и чему се надају.
И управо ту, у срцу плодне Војводине, поставља се питање на које Србија више не сме да нема одговор:
Како је могуће да поред Тисе и Дунава наша поља и даље зависе од тога хоће ли пасти киша?
Имамо воду. Имамо најплоднију земљу. Имамо вредне домаћине. Имамо знање. А данас имамо и технологију о којој претходне генерације нису могле ни да сањају.
Србија зато мора да покрене велики национални програм наводњавања — од канала и акумулација до система „кап по кап“, сензора, сателитског надзора и вештачке интелигенције.
Ако је Израел од пустиње направио пољопривредно чудо, шта тек Србија може да направи од Војводине!
Наш сељак не сме више да гледа у небо и чека кишу. Он мора да зна колики ће принос имати, коме ће продати производ и колико ће за њега добити. Мора да има сигурност да од свог рада може достојанствено да живи, подигне породицу и остави имање својој деци.
То је права борба против одласка младих из Србије.
Када син и ћерка виде да на породичној земљи могу да створе бољи живот него негде далеко од своје куће, онда остају. Тада се рађају деца, оживљавају села и расте Србија.
Зато за мене аграр није само питање пољопривреде. То је питање економије, демографије и опстанка Србије.
ОД ПОТКОВИЦА ИЗ ПЕЋИ ДО КАРУЦИЈАДЕ У НОВОМ БЕЧЕЈУ
А онда ми је Нови Бечеј приредио једно велико и емотивно изненађење.
На такмичењу фијакера и прелепих коња домаћини су ме подсетили на нешто што сам и сам готово заборавио.
Пре више од пола века, у Пећи, у нашим породичним погонима производили смо, поред осталог, потковице за коње које су стизале чак до Аустрије и Немачке.
Касније је и БК телевизија имала посебну емисију „Коњи поново јуре“, којом смо промовисали коњарство и подржавали коњичке клубове широм Србије и тадашње Југославије.
И онда, после толико деценија, сретнете људе који памте чак и оно што сте ви сами заборавили.
Домаћини су ми уручили златну медаљу и пехар као признање породици браће Карић, а приредили су ми и почасна три круга на такмичењу, уз аплауз учесника и грађана.
Нисам то очекивао.
И управо зато ми толико значи.
Такво поштовање не може да се купи нити наручи. Оно се ствара деценијама — радом, делима и односом према људима.
Коњ је вековима био пријатељ српског домаћина. И зато морамо да чувамо овакве манифестације и нашу традицију.
Али традиција се не чува тако што живимо у прошлости.
Најбоље из наше традиције морамо да спојимо са најбољом технологијом будућности.
То желим и за Нови Бечеј и за целу Србију: да сачувамо корене, али да наша деца живе у најмодернијој земљи Европе.
Покрет Снага Србије наставља да обнавља своју организацију широм земље. На изборе желимо да изађемо са јасним програмом: мања и ефикаснија држава, снажна домаћа производња, савремени аграр, нове фабрике, породични бизнис и услови да млади своју будућност граде овде.
Не треба нам Србија подељена на „наше“ и „њихове“.
Треба нам Србија у којој ћемо окупити свакога ко зна, може и хоће да ради за своју земљу.
Хвала од срца Новом Бечеју, домаћинима Госпојине и Каруцијаде, нашим члановима и симпатизерима и сваком човеку који нам је пришао, пружио руку и рекао шта мисли.
Да вас Бог чува и да сте нам живи и здрави на многаја љета!
А ми настављамо.
СРБИЈА МОРА ДА ГРАДИ, РАДИ И РАЂА!
ПОРОДИЦА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ!
Богољуб Карић
Покрет Снага Србије – БК