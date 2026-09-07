БОГОЉУБ КАРИЋ:КРАГУЈЕВАЦ ПОНОВО ПРЕСТОНИЦА СРБИЈЕ— И МОТОР НОВЕ ШУМАДИЈЕ
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – Богољуб Карић
Данас, из срца Шумадије, из Крагујевца, желим да поновим идеју за коју се јавно залажем још од 2004. године:
КРАГУЈЕВАЦ ТРЕБА ПОНОВО ДА БУДЕ ПРЕСТОНИЦА СРБИЈЕ!
Не да бисмо нешто одузели Београду. Напротив.
Београд треба да буде још већи, још богатији и још снажнији — неприкосновена економска, финансијска, пословна, технолошка, културна и туристичка метропола Балкана.
Погледајмо свет.
Вашингтон је престоница Сједињених Америчких Држава, а Њујорк њихова глобална финансијска метропола.
Отава је престоница Канаде, а Торонто њен највећи пословни и финансијски центар.
Канбера је престоница Аустралије, док су Сиднеј и Мелбурн њени велики економски центри.
ЗАШТО СРБИЈА НЕ БИ ИМАЛА СВОЈ МОДЕЛ?
Крагујевац има оно што се не може купити новцем — историјско право и државотворну традицију.
Био је престоница модерне Србије. Овде је 1835. године донет Сретењски устав. Овде су стваране институције модерне српске државе. Овде су постављени темељи српске индустрије.
Овде су ливени топови, стварани мајстори и инжењери, а још пред Други светски рат монтиране су стотине Цхевролет камиона.
Касније су Застава, Филип Кљајић, 21. октобар и читав индустријски систем учинили Крагујевац једним од најзначајнијих производних центара Југославије.
КРАГУЈЕВАЦ НИЈЕ САМО ГРАД.
КРАГУЈЕВАЦ ЈЕ ЈЕДАН ОД ТЕМЕЉА МОДЕРНЕ СРБИЈЕ.
Зато му не бисмо давали нешто што никада није имао.
ВРАТИЛИ БИСМО МУ ОНО ШТО ЈЕ ВЕЋ БИО — ПРЕСТОНИЦУ СРБИЈЕ.
Али моја идеја није да преселимо огромну бирократију из Београда у Крагујевац. Управо супротно.
Још од 2004. године, већ више од две деценије, јавно говорим да Србија мора да има мању, јефтинију, модернију и ефикаснију државу.
Мој предлог је јасан:
▪ 125 народних посланика.
▪ 12 министарстава — као што је Исус Христос имао 12 апостола.
▪ Преполовљена државна администрација.
Али никога не треба оставити на улици. Другу половину људи треба преквалификовати, обучити за нове послове и помоћи им да пређу у привреду, производњу, услуге, дигиталну економију и приватни сектор.
НЕ ЖЕЛИМ ДА ЉУДИ ОСТАНУ БЕЗ ПОСЛА.
ЖЕЛИМ ДА СРБИЈА ПРЕСТАНЕ ДА ПЛАЋА ЉУДЕ ДА ПОПУЊАВАЈУ ПАПИРЕ И ПОЧНЕ ДА ИМ ПОМАЖЕ ДА СТВАРАЈУ НОВУ ВРЕДНОСТ.
То би донело огромне уштеде држави, убрзало доношење одлука, смањило бирократију и ослободило новац за инвестиције, образовање, технологију, породицу и развој.
Али Крагујевац не треба да буде само административна престоница.
КРАГУЈЕВАЦ МОРА ПОНОВО ДА БУДЕ И ИНДУСТРИЈСКО СРЦЕ ШУМАДИЈЕ.
Данас сам на Шумадијском сајму видео огромну снагу наших људи. Хиљаде производа. Пољопривреднике. Мале и средње предузетнике. Породичне фирме. Мајсторе. Произвођаче. Људе који својим рукама и знањем стварају нешто ни из чега. И многи се боре готово сами.
ЊИМА НЕ НЕДОСТАЈУ НИ ПАМЕТ, НИ РАД, НИ ИНИЦИЈАТИВА. НЕДОСТАЈЕ ИМ СИСТЕМ!
Замислите шта би ти људи могли да ураде када бисмо их повезали са Универзитетом, науком, роботиком, вештачком интелигенцијом, повољним капиталом, модерним маркетингом и светским тржиштем.
Када би држава уместо питања: „Који ти још папир недостаје?“ питала:
„ШТА ТИ ТРЕБА ДА ЗАПОСЛИШ ЈОШ 10, 100 ИЛИ 1.000 ЉУДИ?“
То је промена система.
Зато наш програм предвиђа шест снажних региона Србије. Сваки регион мора да има свој снажан економски центар, Универзитет, индустрију, инфраструктуру, инвестиције и развојну стратегију.
Не може цела Србија да стане у Београд. И не сме живот младог човека да се сведе на избор:
БЕОГРАД ИЛИ ИНОСТРАНСТВО.
Крагујевац мора да буде мотор Шумадије. Град нових фабрика. Град вештачке интелигенције. Град роботике. Град модерне аутомобилске и машинске индустрије. Град домаћих предузетника и светских компанија. Град у који млади долазе, а не из којег одлазе.
Данас су ми прилазили људи и причали о селима која се празне, градовима који губе становништво и деци која одлазе. То је најболнија слика Србије. Али то није судбина.
ТО ЈЕ ПРОБЛЕМ КОЈИ МОЖЕ ДА СЕ РЕШИ.
Провео сам више од пола века у привреди. Знам како се ствара компанија, како се окупља тим, како се доводи инвеститор, како се отвара фабрика и како се излази на светско тржиште.
Зато сам поново у политичкој борби. Не због фотеље. Него да знање, искуство, контакте и тимове које смо деценијама стварали ставимо у службу Србије.
Моја визија је једноставна:
▪ Крагујевац — престоница Србије и мотор Шумадије.
▪ Београд — неприкосновена економска и финансијска метропола Балкана.
▪ Шест региона — шест мотора развоја.
▪ 125 посланика и 12 министарстава.
▪ Упола мања, а два пута ефикаснија администрација.
▪ И Србија која поново производи, извози и побеђује.
То је Србија за коју се борим. Србија у којој држава служи грађанину, а не грађанин бирократији. Србија у којој се поново отварају фабрике. Србија у којој села поново живе. Србија из које наша деца не одлазе, него се у њу враћају.
КРАГУЈЕВАЦ ЈЕ ЈЕДНОМ БИО ПРЕСТОНИЦА СРБИЈЕ. МОЖЕ ДА БУДЕ ПОНОВО!
КРАГУЈЕВАЦ — ПРЕСТОНИЦА СРБИЈЕ!
БЕОГРАД — МЕТРОПОЛА БАЛКАНА!
ШЕСТ РЕГИОНА — ЈЕДНА СНАЖНА СРБИЈА!
ПОРОДИЦА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ!
Богољуб Карић
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – Богољуб Карић