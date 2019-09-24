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МЗ ЛУГОВИ ОБЕЛЕЖИЛА СВОЈ ДАН

Autor: Datum objavljivanja: septembar 24, 2019 Kategorija: Друштво | komentara : 0

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУГОВИ,ПРИГОДНОМ СВЕЧАНОШЋУ ОБЕЛЕЖИЛА ЈЕ ДАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 46 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

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