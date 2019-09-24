МЗ ЛУГОВИ ОБЕЛЕЖИЛА СВОЈ ДАН Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: septembar 24, 2019 Kategorija: Друштво | komentara : 0 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУГОВИ,ПРИГОДНОМ СВЕЧАНОШЋУ ОБЕЛЕЖИЛА ЈЕ ДАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 46 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 17173 Povezani sadržaji ЗГРАДА ВРТИЋА “ПОЛЕТАРАЦ” ПОНОВО ОТВОРЕНА ЗА МАЛИШАНЕ ПОЧЕЛА СА РАДОМ ПРВА РАДИОНИЦА У ОKВИРУ “НОЋИ ИСТРАЖИВАЧА” ИЗ ПОКРЕТА ДВЕРИ НАЈАВИЛИ ПОРОДИЧНО ОКУПЉАЊЕ КЊИГА “СПАЈАЈУЋИ ИСТОK И ЗАПАД” ПРЕДСТАВЉЕНА У ЧАЧАНСКОМ АРХИВУ