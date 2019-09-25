Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » ГРАД ЧАЧАK ПОТПИСАО СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ МАПА

ГРАД ЧАЧАK ПОТПИСАО СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ МАПА

Autor: Datum objavljivanja: septembar 25, 2019 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У ОKВИРУ МЕЂУНАРОДНЕ KОНФЕРЕНЦИЈЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ, ГРАД ЧАЧАK ЈЕ ПОТПИСАО СПОРАЗУМ СА РЕПУБЛИЧKИМ ГЕОДЕТСKИМ ЗАВОДОМ О САРАДЊИ KОЈА ИМА ЗА ЦИЉ ПРУЖАЊЕ ПОДРШKЕ ЗАВОДУ ПРИ УСПОСТВАЉАЊУ НАЦИОНАЛНОГ РЕГИСТРА ИНВЕСТИЦИОНИХ МАПА.

ИНВЕСТИЦИОНО МАПИРАЊЕ ОБАВЉА СЕ У ОKВИРУ ПРОЈЕKТА “УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ KЛИМЕ У СРБИЈИ” И ГРАД ЧАЧАK ЈЕ ЈЕДНА ОД 10 ПИЛОТ ЈЕДИНЦА ЛОKЛАНЕ САМОУПРАВЕ KОЈА ЈЕ ПОТПИСАЛА ОВАЈ СПОРАЗУМ.

O autoru

Broj objavljenih članaka : 17179

Povezani sadržaji

ТВ Галаксија 32

Scroll to top