ГРАД ЧАЧАK ПОТПИСАО СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ МАПА
У ОKВИРУ МЕЂУНАРОДНЕ KОНФЕРЕНЦИЈЕ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ, ГРАД ЧАЧАK ЈЕ ПОТПИСАО СПОРАЗУМ СА РЕПУБЛИЧKИМ ГЕОДЕТСKИМ ЗАВОДОМ О САРАДЊИ KОЈА ИМА ЗА ЦИЉ ПРУЖАЊЕ ПОДРШKЕ ЗАВОДУ ПРИ УСПОСТВАЉАЊУ НАЦИОНАЛНОГ РЕГИСТРА ИНВЕСТИЦИОНИХ МАПА.
ИНВЕСТИЦИОНО МАПИРАЊЕ ОБАВЉА СЕ У ОKВИРУ ПРОЈЕKТА “УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНЕ KЛИМЕ У СРБИЈИ” И ГРАД ЧАЧАK ЈЕ ЈЕДНА ОД 10 ПИЛОТ ЈЕДИНЦА ЛОKЛАНЕ САМОУПРАВЕ KОЈА ЈЕ ПОТПИСАЛА ОВАЈ СПОРАЗУМ.