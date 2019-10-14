НАРОДНА СТРАНКА ОБЈАВИЛА БОЈКОТ ИЗБОРА И У ЧАЧКУ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: oktobar 14, 2019 Kategorija: Политика | komentara : 0 ВУК ЈЕРЕМИЋ ПРЕДСЕДНИК НАРОДНЕ СТРАНКЕ ОБЈАВИО БОЈКОТ ИЗБОРА И У ЧАЧКУ. ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 17277 Povezani sadržaji НОВА СРБИЈА ИЗБОРНОМ СКУПШТИНОМ ОБЕЛЕЖИЛА 5. ОКТОВАР ДР АЛЕKСАНДАР РАДОЈЕВИЋ О KОРУПЦИЈИ У ДРЖАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ОДРЖАНА ПОРОДИЧНА ШЕТЊА У ЧАЧКУ ВИОЛЕТА МАРКОВИЋ ОБАВЕСТИЛА ЈАВНОСТ ДА ЈЕ НЕКО ОТВОРИО ЛАЖНИ МЕЈЛ НА ЊЕНО ИМЕ