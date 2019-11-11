ГРАД ЧАЧАК УКЉУЧЕН У ПРОЈЕКАТ “УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЕФИКАСНОСТИ И ДЕЛОТВОРНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ”
СА ЦИЉЕМ ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА УПРАВЉАЊА И ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ГРАЂАНИМА И ПРИВРЕДИ, ГРАД ЧАЧАК ЈЕ УКЉУЧЕН У ПРОЈЕКАТ “УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ЕФИКАСНОСТИ И ДЕЛОТВОРНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ”.
ПРОЈЕКАТ, ЧИЈА РЕАЛИЗАЦИЈА ТРАЈЕ ДО КРАЈА ГОДИНЕ, СПРОВОДИ СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА – САВЕЗ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ, УЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ НЕМАЧКЕ РАЗВОЈНЕ САРАДЊЕ У ОКВИРУ ГИЗ ПРОЈЕКТА “ПОДРШКА РЕФОРМИ ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ”.