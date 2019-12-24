Женско иновативно предузетништво Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: decembar 24, 2019 Kategorija: Некатегоризовано | komentara : 0 Гост емисије: Виолета Брковић ‹ Prethodni O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 17651 Povezani sadržaji У СKЛОПУ ИЗЛОЖБЕ “ДАНИЛО KИШ-ПОСЛЕ 30 ГОДИНА” ОДРЖАН ЈАВНИ ЧАС ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ ОБИШАО МЗ ЈЕЖЕВИЦА У ЛУЧАНСKОЈ ОПШТИНИ АСФАЛТИРАН ПУТНИ ПРАВАЦ ДОЊА KРАВАРИЦА-ЛОПАШ У ПРОСТОРИЈАМА МОРАВИЧKОГ УПРАВНОГ ОKРУГА ОТKРИВЕНА ИНФО ПЛОЧА “GlobalLocal”