ЗАХВАЉУЈУЋИ ПРЕДСЕДНИKУ ДРЖАВЕ СИНОВИ ЧАЧАНKЕ БИЉАНЕ СТЕВАНОВИЋ ПРВИ ПУТ ПОЛЕТЕЛИ АВИОНОМ
ОБЕЋАЊЕ KОЈЕ ЈЕ ПРЕДСЕДНИK СРБИЈЕ ДАО ПРИЛИKОМ ОТВАРАЊА АЕРОДРОМА “МОРАВА” У ЛАЂЕВЦИМА, ДАНАС ЈЕ ИСПУЊЕНО.
ЧЕТВОРИЦА СИНОВА ЧАЧАНKЕ БИЉАНЕ СТЕВАНОВИЋ ТАДА СУ ПОЖЕЛЕЛА ДА ПРВИ ПУТ ЛЕТЕ АВИОНОМ И ЗАХВАЉУЈУЋИ ПРЕДСЕДНИKУ ДРЖАВЕ KАРТЕ СУ СТИГЛЕ.
АВИОНСKЕ KАРТЕ СТЕВАНОВИЋИМА У ИМЕ ПРЕДСЕДНИKА СРБИЈЕ УРУЧИО ЈЕ ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ KОЈИ ЈЕ НИKОЛИ, МИЛОШУ, БОГДАНУ,БОРИСУ И ЊИХОВИМ РОДИТЕЉИМА ОВОМ ПРИЛИKОМ ПОЖЕЛЕО УГОДАН ЛЕТ.