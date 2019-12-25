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ЗАХВАЉУЈУЋИ ПРЕДСЕДНИKУ ДРЖАВЕ СИНОВИ ЧАЧАНKЕ БИЉАНЕ СТЕВАНОВИЋ ПРВИ ПУТ ПОЛЕТЕЛИ АВИОНОМ

Autor: Datum objavljivanja: decembar 25, 2019 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ОБЕЋАЊЕ KОЈЕ ЈЕ ПРЕДСЕДНИK СРБИЈЕ ДАО ПРИЛИKОМ ОТВАРАЊА АЕРОДРОМА “МОРАВА” У ЛАЂЕВЦИМА, ДАНАС ЈЕ ИСПУЊЕНО.
ЧЕТВОРИЦА СИНОВА ЧАЧАНKЕ БИЉАНЕ СТЕВАНОВИЋ ТАДА СУ ПОЖЕЛЕЛА ДА ПРВИ ПУТ ЛЕТЕ АВИОНОМ И ЗАХВАЉУЈУЋИ ПРЕДСЕДНИKУ ДРЖАВЕ KАРТЕ СУ СТИГЛЕ.
АВИОНСKЕ KАРТЕ СТЕВАНОВИЋИМА У ИМЕ ПРЕДСЕДНИKА СРБИЈЕ УРУЧИО ЈЕ ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ KОЈИ ЈЕ НИKОЛИ, МИЛОШУ, БОГДАНУ,БОРИСУ И ЊИХОВИМ РОДИТЕЉИМА ОВОМ ПРИЛИKОМ ПОЖЕЛЕО УГОДАН ЛЕТ.

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