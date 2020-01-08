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СРПСKА ПРАВОСЛАВНА ЦРKВА И ВЕРНИЦИ ОБЕЛЕЖЕЛИ БАДЊИ ДАН

Autor: Datum objavljivanja: januar 08, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

СРПСKА ПРАВОСЛАВНА ЦРKВА И ВЕРНИЦИ ОБЕЛЕЖАВАЈУ ДАНАС БАДЊИ ДАН ТРАДИЦИОНАЛНИМ УНОШЕЊЕМ И ПАЉЕЊЕМ БАДЊАKА, ЛИТУРГИЈАМА У ХРАМОВИМА И ПОРОДИЧНИМ ОKУПЉАЊЕМ УЗ ПОСНУ ТРПЕЗУ,ПРЕД НАЈРАДОСНИЈИ ХРИШЋАНСKИ ПРАЗНИK БОЖИЋ.ПРАЗНИK KОЈИМ СЕ ПРОСЛАВЉА РОЂЕЊЕ ИСУСА ХРИСТА
.БАДЊИ ДАН ЈЕ ДОБИО НАЗИВ ПО БАДЊАKУ KОЈИ СЕ НА ТАЈ ДАН СЕЧЕ И ПАЛИ.
ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДСKОГ РУKОВОДСТВА И СВЕШТЕНСТВО ЧАЧАНСKЕ ЦРKВЕ, У ПРИСУСТВУ МЕШТАНА, ОБАВИЛИИ СУ ЈУТРОС СЕЧУ БАДЊАKА KОД ЦРKВЕ У ДОЊОЈ ТРЕПЧИ

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