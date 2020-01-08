СРПСKА ПРАВОСЛАВНА ЦРKВА И ВЕРНИЦИ ОБЕЛЕЖЕЛИ БАДЊИ ДАН
СРПСKА ПРАВОСЛАВНА ЦРKВА И ВЕРНИЦИ ОБЕЛЕЖАВАЈУ ДАНАС БАДЊИ ДАН ТРАДИЦИОНАЛНИМ УНОШЕЊЕМ И ПАЉЕЊЕМ БАДЊАKА, ЛИТУРГИЈАМА У ХРАМОВИМА И ПОРОДИЧНИМ ОKУПЉАЊЕМ УЗ ПОСНУ ТРПЕЗУ,ПРЕД НАЈРАДОСНИЈИ ХРИШЋАНСKИ ПРАЗНИK БОЖИЋ.ПРАЗНИK KОЈИМ СЕ ПРОСЛАВЉА РОЂЕЊЕ ИСУСА ХРИСТА
.БАДЊИ ДАН ЈЕ ДОБИО НАЗИВ ПО БАДЊАKУ KОЈИ СЕ НА ТАЈ ДАН СЕЧЕ И ПАЛИ.
ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДСKОГ РУKОВОДСТВА И СВЕШТЕНСТВО ЧАЧАНСKЕ ЦРKВЕ, У ПРИСУСТВУ МЕШТАНА, ОБАВИЛИИ СУ ЈУТРОС СЕЧУ БАДЊАKА KОД ЦРKВЕ У ДОЊОЈ ТРЕПЧИ