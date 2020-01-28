ГРАДОНАЧЕЛНИК ЧАЧКА МИЛУН ТОДОРОВИЋ ЧЕСТИТАО САВИНДАН
ПОВОДОМ САВИНДАНА, ШКОЛСКЕ СЛАВЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИК ЧАЧКА МИЛУН ТОДОРОВИЋ УПУТИО ЈЕ ЧЕСТИТКУ У КОЈОЈ ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ КАЖЕ:
„ДРАГИ ПРЕДШКОЛЦИ, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ, ПОШТОВАНИ НАСТАВНИЦИ И ПРОФЕСОРИ, УЗ ЖЕЉЕ ДА СВИМА НАМА НАЈВЕЋИ СРПСКИ ПРОСВЕТИТЕЉ И ЊЕГОВО ЖИВОТНО ДЕЛО ЗНАСНОВАНО НА МУДРОСТИ, ДУХОВНОСТИ, ТОЛЕРАНЦИЈИ И ВЕРИ У ЧЕСТИТОСТ БУДУ ТРАЈНО ОПРЕДЕЉЕЊЕ, ЧЕСТИТАМ ВАМ, У ИМЕ ГРАДА ЧАЧКА, ШКОЛСКУ СЛАВУ – СВЕТОГ САВУ. СРЕЋАН САВИНДАН!
ГРАДОНАЧЕЛНИК ЧАЧКА МИЛУН ТОДОРОВИЋ“