144 ГОДИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: februar 07, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0 НА ДАНАШЊИ ДАН, 6. ФЕБРУАРА ПРЕ 144 ГОДИНЕ ОСНОВАНО ЈЕ СРПСКО ДРУШТВО ЦРВЕНОГ КРСТА. ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 17908 Povezani sadržaji ЧАЧАНСКИМ ПРИВРЕДНИЦИМА ПРЕДСТАВЉЕН СИСТЕМ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА ИЗГРАДЊА НОВЕ ПИСТЕ НА АЕРОДРОМУ „МОРАВА“ ЗНАЧАЈАНА ЗА ЦЕЛУ ПРИВРЕДУ ОБИЛНЕ СНЕЖНЕ ПАДАВИНЕ И ЈАK ВЕТАР УЗРОK НЕПРОХОДНОСТИ ПУТЕВА И НЕСТАНKА СТРУЈЕ СИСТЕМ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА ПРЕДСТАВЉЕН ЧАЧАНСКИМ ПРИВРЕДНИЦИМА