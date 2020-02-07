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144 ГОДИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

Autor: Datum objavljivanja: februar 07, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

НА ДАНАШЊИ ДАН, 6. ФЕБРУАРА ПРЕ 144 ГОДИНЕ ОСНОВАНО ЈЕ СРПСКО ДРУШТВО ЦРВЕНОГ КРСТА.

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