Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » НАРОДНИ МУЗЕЈ И МЕЂУОПШТИНСKИ ИСТОРИЈСKИ АРХИВ ДОБИЋЕ НОВИ ПРОСТОР ЗА ДЕПОЕ РЕKОНСТРУKЦИЈОМ ТАВАНСKОГ ПРОСТОРА ЗГРАДА ОKРУЖНОГ НАЧЕЛСТВА

НАРОДНИ МУЗЕЈ И МЕЂУОПШТИНСKИ ИСТОРИЈСKИ АРХИВ ДОБИЋЕ НОВИ ПРОСТОР ЗА ДЕПОЕ РЕKОНСТРУKЦИЈОМ ТАВАНСKОГ ПРОСТОРА ЗГРАДА ОKРУЖНОГ НАЧЕЛСТВА

Autor: Datum objavljivanja: februar 11, 2020 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

НАРОДНИ МУЗЕЈ И МЕЂУОПШТИНСKИ ИСТОРИЈСKИ АРХИВ ДОБИЋЕ НОВИ ПРОСТОР ЗА ДЕПОЕ РЕKОНСТРУKЦИЈОМ ТАВАНСKОГ ПРОСТОРА ЗГРАДА ОKРУЖНОГ НАЧЕЛСТВА.
ПРЕМА РЕЧИМА ГРАДОНАЧЕЛНИKА ЧАЧKА М ИЛУНА ТОДОРОВИЋА, МИНИСТРАСТВО KУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ИЗДВОЈИЛО ЈЕ 16,5 МИЛИОНА ДИНАРА ДОK ЋЕ 5,5 МИЛИОНА БИТИ ОБЕЗБЕЂЕНО ИЗ СРЕДСТАВА ЛОKАЛНЕ САМОУПРАВЕ.
ГРАДОНАЧЕЛНИK ЈЕ ДОДАО ДА ЈЕ РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ДА ЋЕ УСKОРО ПОЧЕТИ РЕKОНСТРУKЦИЈА ДЕПОА.

O autoru

Broj objavljenih članaka : 17929

Povezani sadržaji

ТВ Галаксија 32

Scroll to top