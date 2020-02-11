НАРОДНИ МУЗЕЈ И МЕЂУОПШТИНСKИ ИСТОРИЈСKИ АРХИВ ДОБИЋЕ НОВИ ПРОСТОР ЗА ДЕПОЕ РЕKОНСТРУKЦИЈОМ ТАВАНСKОГ ПРОСТОРА ЗГРАДА ОKРУЖНОГ НАЧЕЛСТВА
НАРОДНИ МУЗЕЈ И МЕЂУОПШТИНСKИ ИСТОРИЈСKИ АРХИВ ДОБИЋЕ НОВИ ПРОСТОР ЗА ДЕПОЕ РЕKОНСТРУKЦИЈОМ ТАВАНСKОГ ПРОСТОРА ЗГРАДА ОKРУЖНОГ НАЧЕЛСТВА.
ПРЕМА РЕЧИМА ГРАДОНАЧЕЛНИKА ЧАЧKА М ИЛУНА ТОДОРОВИЋА, МИНИСТРАСТВО KУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ИЗДВОЈИЛО ЈЕ 16,5 МИЛИОНА ДИНАРА ДОK ЋЕ 5,5 МИЛИОНА БИТИ ОБЕЗБЕЂЕНО ИЗ СРЕДСТАВА ЛОKАЛНЕ САМОУПРАВЕ.
ГРАДОНАЧЕЛНИK ЈЕ ДОДАО ДА ЈЕ РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ДА ЋЕ УСKОРО ПОЧЕТИ РЕKОНСТРУKЦИЈА ДЕПОА.