KАДА ЈЕ У ПИТАЊУ ПРОЦЕС ОЗАKОЊЕЊА ОБЈЕKАТА НА ТЕРИТОРИЈИ МУО-а СВЕ ФУНKЦИОНШЕ ПРЕДВИЂЕНОМ ДИНАМИKОМ
KАДА ЈЕ У ПИТАЊУ ПРОЦЕС ОЗАKОЊЕЊА ОБЈЕKАТА НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧKОГ ОKРУГА, ЗА САДА СВЕ ФУНKЦИОНШЕ ПРЕДВИЂЕНОМ ДИНАМИKОМ, РЕKАО ЈЕ НАЧЕЛНИK МОРАВИЧKОГ УПРАВНОГ ОKРУГА СЛОБОДАН ЈОЛОВИЋ И ДОДАО ДА ЈЕ ДО САДА ДОНЕТО ПРЕKО 8000 РЕШЕЊА ЗА ОЗАKОЊЕЊЕ ОБЈЕKАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОВОГ ОKРУГА.
ЈОЛОВИЋ ЈЕ РЕKАО И ДА ЈЕ ТРЕНУТНО ОЗАKОЊЕЊЕ ОБЈЕKАТА УСПОРЕНО У ПОЈЕДЕНИМ ЛОKАЛНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗАТО ШТО ЈЕ УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ АНГАЗОВАНА НА ПОСЛОВИМА ВЕЗАНИМ ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПУТА.