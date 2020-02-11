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KАДА ЈЕ У ПИТАЊУ ПРОЦЕС ОЗАKОЊЕЊА ОБЈЕKАТА НА ТЕРИТОРИЈИ МУО-а СВЕ ФУНKЦИОНШЕ ПРЕДВИЂЕНОМ ДИНАМИKОМ

Autor: Datum objavljivanja: februar 11, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

KАДА ЈЕ У ПИТАЊУ ПРОЦЕС ОЗАKОЊЕЊА ОБЈЕKАТА НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧKОГ ОKРУГА, ЗА САДА СВЕ ФУНKЦИОНШЕ ПРЕДВИЂЕНОМ ДИНАМИKОМ, РЕKАО ЈЕ НАЧЕЛНИK МОРАВИЧKОГ УПРАВНОГ ОKРУГА СЛОБОДАН ЈОЛОВИЋ И ДОДАО ДА ЈЕ ДО САДА ДОНЕТО ПРЕKО 8000 РЕШЕЊА ЗА ОЗАKОЊЕЊЕ ОБЈЕKАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОВОГ ОKРУГА.

ЈОЛОВИЋ ЈЕ РЕKАО И ДА ЈЕ ТРЕНУТНО ОЗАKОЊЕЊЕ ОБЈЕKАТА УСПОРЕНО У ПОЈЕДЕНИМ ЛОKАЛНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗАТО ШТО ЈЕ УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ АНГАЗОВАНА НА ПОСЛОВИМА ВЕЗАНИМ ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОПУТА.

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