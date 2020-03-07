ЧАЧАНСКИ РОМИ ПРОСЛАВИЛИ СВОЈУ СЛАВУ БИБИЈУ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: mart 07, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0 У ресторану „Лаки“ прослављена традиционална ромска слава Бибија ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 18082 Povezani sadržaji ОДЕЉЕЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ ДОБИЛО СВОЈЕ ПРОСТОРИЈЕ ОДРЖАНО ГУСЛАРСКО ВЕЧЕ У ЧАЧКУ ПРВА ПРОГЛАШЕНА ЛИСТА У ЧАЧКУ ГрО СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ У МОРАВИЧKОМ ОKРУГУ У ЧАЧKУ ОДРЖАН САСТАНАK ПРЕДСТАВНИKА ДИРЕKЦИЈЕ ЗА ВОДЕ