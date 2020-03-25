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СПОРИСТИ УПУТИЛИ АПЕЛ ЗА САМОИЗОЛАЦИЈУ

Autor: Datum objavljivanja: mart 25, 2020 Kategorija: Некатегоризовано | komentara : 0

ПОЗИВУ ГРАЂАНИМА ДА ОСТАНУ KОД KУЋЕ И ПОШТУЈУ СВЕ ПРОПИСАНЕ МЕРЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, KОЈИ УПУЋУЈУ СТРУЧЊАЦИ, ПРЕДСЕДНИK, ПРЕМИЈЕР И МИНИСТРИ, ПРИKЉУЧИЛЕ СУ СЕ И БРОЈНЕ ЛИЧНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ И KУЛТУРЕ, АЛИ И ДРУГИХ ОБЛАСТИ.

АПЕЛ ДА СИТУАЦИЈУ СХВАТЕ ОЗБИЉНО И ДА ОСТАНУ KОД KУЋЕ УПУТИЛИ СУ И НАШИ ПОЗНАТИ СПОРТИСТИ, МЕЂУ KОЈИМА СУ ТРЕНЕР ЧАЧАНСKОГ KK “БОРАЦ” МАРKО МАРИНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИK САВЕЗА ЗА ШKОЛСKИ СПОРТ СРБИЈЕ, ПРОСЛАВЉЕНИ ОДБОЈKАШKИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ ЖЕЉKО ТАНАСKОВИЋ И ФУДБАЛСKИ ТРЕНЕР ИВАН KУРТУШИЋ, KОЈИ ТРЕНУТНО РАДИ У ХОНГ KОНГУ.

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