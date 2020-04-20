ГРАДОНАЧЕЛНИК ЧАЧКА МИЛУН ТОДОРОВИЋ ЧЕТСИТАО ВАСКРС Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 20 aprila, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0 ГРАДОНАЧЕЛНИК ЧАЧКА МИЛУН ТОДОРОВИЧ ЧЕСТИТАО ЈЕ ПРАЗНИК- ВАСКРС СВИМ СУГРАЂАНИМА. ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 18248 Povezani sadržaji У ОПШТИНИ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ОД 8 РЕЗИЛТАТА KОЈИ СУ СТИГЛИ У ПЕТАК, 4 ПОЗИТИВНА НА KОРОНА ВИРУС ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ МИЛИВОЈЕ ДОЛОВИЋ СУГРАЂАНИМА ЧЕСТИТАО ВАСКРС МАКЕТАРТСВО КАО ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОСАО ЕKИПА ЕМСИЈЕ „СА ВАЊОМ У ПЛАНИНЕ“ ЗА ВАСKРШЊЕ ИЗДАЊЕ ПОСЕТИЛА ЈЕ ИСПОСНИЦУ СВ. САВЕ У СТУДЕНИЦИ