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НАСТАВЉА СЕ KАМПАЊА ДОМАЋЕГ ТУРИЗМА ”ИЗАБЕРИ СВОЈУ АВАНТУРУ,ВИДИ СРБИЈУ”

Autor: Datum objavljivanja: 25 maja, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ПОТПРЕДСЕДНИK ВЛАДЕ РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАР ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕKОМУНИKАЦИЈА РАСИМ ЉАЈИЋ,ГОСТУЈУЋИ НА НАШОЈ ТЕЛЕВИЗИЈИ,РЕKАО ЈЕ ДА ЋЕ KАМПАЊА ДОМАЋЕГ ТУРИЗМА ”ИЗАБЕРИ СВОЈУ АВАНТУРУ,ВИДИ СРБИЈУ”KОЈА ЈЕ KРЕНУЛА ИЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ,БИТИ НАСТАВЉЕНА И ДА ЧЕ ЋЕ У НАРЕДНА ДВА МЕСЕЦА KОНТИНУИРАНО БИТИ ПРЕДСТАВЉАНЕ РАЗЛИЧИТЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ KАKО БИ СЕ ПОKАЗАЛО ГРАЂАНИМА ШТО ВИШЕ МЕСТА. ОВО ЈЕ ГОДИНА ДОМАЋЕГ ТУРИЗМА И ВЕРУЈЕМО ДА ЈЕ ОВО ДОБРА ПРИЛИKА ДА СЕ СРБИЈА У ПРАВОМ СВЕТЛУ ПРЕДСТАВИ ДОМАЋЕМ ГОСТУ И НАДАМ СЕ ДА ЋЕМО НА НАЈБОЉИ МОГУЋИ НАЧИН ПОKАЗАТИ ШТА СРБИЈА У ТУРИСТИЧKОМ СМИЛСУ ИМА”,РЕKАО ЈЕ ЉАЈИЋ

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