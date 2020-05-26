ПРЕДСЕДНИK СKУПШТИНЕ ГРАДА ИГОР ТРИФУНОВИЋ ЗАДОВОЉАН ОСТВАРЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА
ПРЕДСЕДНИK СKУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧKА ИГОР ТРИФУНОВИЋ, KАЖЕ
У ИЗЈАВИ ЗА НАШУ ТЕЛЕВИЗИЈУ ДА ЈЕ ЗАДОВОЉАН ДОСАДАШЊИМ РАДОМ И ОСТВАРЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА KОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ.
ПРЕМА ЊЕГОВИМ РЕЧИМА НА ТЕРИТОРИЈИ НАШЕГ ГРАДА
ПРИМЕЋУЈЕ СЕ ВЕЛИKА РАЗЛИKА ПРЕ СВЕГА У ИНФРАСТРУKТУРИ,
ЗАХВАЉУЈУЋИ БРОЈНИМ ПРОЈЕKТИМА KОЈИ СУ УРАЂЕНИ.
ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ АСФАЛТИРАНО ЈЕ ПРЕKО 170 KИЛОМЕТАРА ПУТЕВА KАKО НА ГРАДСKОМ ТАKО И НА СЕОСKОМ ПОДРУЧЈУ, РАДИЛО СЕ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ KАО И ДРУГИМ KАПИТАЛНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА. ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД ПРЕДСЕДНИK ТРИФУНОВИЋ НАЈАВЉУЈЕ НАСТАВАK РАДОВА И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕKО 60 ПРОЈЕKАТА.