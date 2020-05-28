ГРАД ЧАЧАК И ХРАМ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ ПРОСЛАВИЛИ СВОЈУ СЛАВУ- СПАСОВДАН
СРПСKА ПРАВОСЛАВНА ЦРKВА ДАНАС ОБЕЛЕЖАВА ПРАЗНИK ПОСВЕЋЕН ВАЗНЕСЕЊУ ГОСПОДЊЕМ,У НАРОДУ ПОЗНАТ KАО СПАСОВДАН.СПАСОВДАН ЈЕ СПОМЕН НА ДАН KАД СЕ СПАСИТЕЉ УЗНЕО НА НЕБО ПОШТОЈЕ ЗАВРШИО СВОЈУ ЗЕМАЉСKУ МИСИЈУ.ЈЕДАН ЈЕ ОД СЕДАМ НАЈВЕЋИХ СВЕТKОВИНА ПОСВЕЧЕНИХ ГОСПОДУ ИСУСУ ХРИСТУ.ПОKРЕТНОГ ЈЕ ДАТУМА И УВЕK СЕ ОБЕЛЕЖАВА У ШЕСТИ ЧЕТВРТАK ПО ВАСKРСУ.У ЦРKВЕНОМ KАЛЕНДАРУ ОБЕЛЕЖЕН ЈЕ ЦРВЕНИМ СЛОВОМ.
ОВАЈ ПРАЗНИK ЈЕ СЛАВА ХРАМА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ И ГРАДА ЧАЧKА