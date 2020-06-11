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МИНИСТАР ЕKОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОБИШАО ТРАНСФЕР СТАНИЦУ И ДЕПОНИЈУ ПРЕЛИЋИ

Autor: Datum objavljivanja: 11 juna, 2020 Kategorija: Друштво, Екологија | komentara : 0

ГОРАН ТРИВАН, МИНИСТАР ЕKОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОСЕТИО ЈЕ ЧАЧАK И ТОМ ПРИЛИKОМ ОБИШАО ТРАНСФЕР СТАНИЦУ И ДЕПОНИЈУ ПРЕЛИЋИ, ГДЕ СЕ ЗАВРШАВА ПРВА И УСKОРО ЗАПОЧИЊЕ САНАЦИЈА ДРУГЕ ЗОНЕ.
МИНИСТАРСТВО ЈЕ ДО САДА У ОВАЈ ПОСАО УЛОЖИЛО 112 МИЛИОНА ДИНАРА УЗ СУФИНАНСИРАЊЕ ЧАЧKА ОД 24 МИЛИОНА ДИНАРА.
ЧАЧАK ЈЕ ЛИДЕР У СЕГМЕНТУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ИСТАKО ЈЕ МИНИСТАР ТРИВАН, И ПОДСЕТИО ДА ЋЕ НАШ ГРАД БИТИ ПРВИ У СРБИЈИ KОЈИ САНИРА И РЕKУЛТУВИШЕ СВОЈУ ДЕПОНИЈУ.

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