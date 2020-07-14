ПОВЕЋАН БРОЈ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 14 jula, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0 ПОВЕЋАН БРОЈ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА. ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 18598 Povezani sadržaji У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ У ЧАЧKУ ТРЕНУТНО СЕ НАЛАЗИ 150 ЛЕЖЕЋИХ ПАЦИЈЕНАТА-10 НА РЕСПИРТОРУ АПЕЛ СУГРАЂАНИМА ЗА ПОШТОВАЊЕ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ У ПРАЊАНИМА ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА KРОВА ЦРKВЕ БРВНАРЕ ИЗ 1827. ГОДИНЕ ПОЉОПРИРЕДНИК РАДИШУ ЈОВИЋ ИЗ ЈОШАНИЦЕ О ПЛАСТЕНИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ