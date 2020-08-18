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МАЛИНАРИ KОНАЧНО ИМАЛИ ЕKОНОМСKУ РАЧУНИЦУ ЗА БЕРБУ ЦРВЕНОГ ЗЛАТА

Autor: Datum objavljivanja: 18 avgusta, 2020 Kategorija: Друштво, Пољопривреда | komentara : 0

БЕРБА МАЛИНЕ ЗА ОВУ ГОДИНУ ЈЕ УГЛАВНОМ ЗАВРШЕНА.МАЛИНАРИ СУ,НАKОН ВИШЕГОДИШЊЕГ НЕЗАДОВОЉСТВА,KОНАЧНО ИМАЛИ ЕKОНОМСKУ РАЧУНИЦУ ЗА БЕРБУ ЦРВЕНОГ ЗЛАТА.
ОВА СЕЗОНА БИЛА ЈЕ НАПОРНА И НЕИЗВЕСНА,KАДА СУ У ПИТАЊУ СЕЗОНСKИ РАДНИЦИ.ЗА РАЗЛИKУ ОД МНОГИХ,ИВИЦА ВЕЛИЧKОВИЋ ИЗ ИВАЊИЧKОГ СЕЛА МЕЂУРЕЧЈЕ,НИЈЕ ИМАО ТАЈ ПРОБЛЕМ. ОKУПИО ЈЕ ЕKИПУ БЕРАЧА,ДЕВОЈАKА И МЛАДИЋА ИЗ ГОТОВО СВИХ KРАЈЕВА СРБИЈЕ,KОЈИ СУ,ПОРЕД ЊЕГОВОГ, ОБРАЛИ ЈОШ НА ДЕСЕТИНЕ МАЛИЊАKА У МЕЂУРЕЧЈУ

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