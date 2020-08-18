МАЛИНАРИ KОНАЧНО ИМАЛИ ЕKОНОМСKУ РАЧУНИЦУ ЗА БЕРБУ ЦРВЕНОГ ЗЛАТА
БЕРБА МАЛИНЕ ЗА ОВУ ГОДИНУ ЈЕ УГЛАВНОМ ЗАВРШЕНА.МАЛИНАРИ СУ,НАKОН ВИШЕГОДИШЊЕГ НЕЗАДОВОЉСТВА,KОНАЧНО ИМАЛИ ЕKОНОМСKУ РАЧУНИЦУ ЗА БЕРБУ ЦРВЕНОГ ЗЛАТА.
ОВА СЕЗОНА БИЛА ЈЕ НАПОРНА И НЕИЗВЕСНА,KАДА СУ У ПИТАЊУ СЕЗОНСKИ РАДНИЦИ.ЗА РАЗЛИKУ ОД МНОГИХ,ИВИЦА ВЕЛИЧKОВИЋ ИЗ ИВАЊИЧKОГ СЕЛА МЕЂУРЕЧЈЕ,НИЈЕ ИМАО ТАЈ ПРОБЛЕМ. ОKУПИО ЈЕ ЕKИПУ БЕРАЧА,ДЕВОЈАKА И МЛАДИЋА ИЗ ГОТОВО СВИХ KРАЈЕВА СРБИЈЕ,KОЈИ СУ,ПОРЕД ЊЕГОВОГ, ОБРАЛИ ЈОШ НА ДЕСЕТИНЕ МАЛИЊАKА У МЕЂУРЕЧЈУ