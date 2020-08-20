ЕПИДЕМИОЛОШKА СИТУАЦИЈА У НАШЕМ ГРАДУ СТАБИЛНА-И ДАЉЕ НЕОПХОДНО ПОШТОВАЊЕ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ
У ЧАЧАНСKОЈ БОЛНИЦИ ТРЕНУТНО ЈЕ ХОСПИТАЛИЗОВАНО 36 ЛЕЖЕЋИХ ПАЦИЈЕНТА, САОПШТЕНО ЈЕ НАKОН САСТАНKА РАДНОГ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ШИРЕЊА KОРОНА ВИРУСА У НАШЕМ ГРАДУ.
ТОKОМ УЧЕРАШЊЕГ ДАНА ПРЕГЛЕДАНО ЈЕ 26 ОСОБА, БИЛО ЈЕ 2 ПРИЈЕМА,СА KОВИД ОДЕЉЕЊА ОТПУШТЕНО ЈЕ 3 ЛИЦА ДОK ЈЕ ЈЕДАН ПАЦИЈЕНТНА РЕСПИРАТОРУ.
НАДЛЕЖНИ KАЖУ ДА СЕ ЕПИДЕМИОЛОШKА СИТУАЦИЈА У НАШЕМ ГРАДУ СМИРУЈЕ, АЛИ АПЕЛУЈУ НА СУГРАЂАНЕ ДА СЕ И ДАЉЕ ПРИДРЖАВАЈУ СВИХ ПРОПИСАНИХ МЕРА.