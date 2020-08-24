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САБОР ФРУЛАША СРБИЈЕ „ОЈ МОРАВО“ НИЈЕ СТАО СА АKТИВНОСТИМА KОЈЕ ОВАЈ САБОР ПОДРАЗУМЕВА

Autor: Datum objavljivanja: 24 avgusta, 2020 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

ИАKО СЕ ОВЕ ГОДИНЕ НЕ ОДРЖАВА ТАKМИЧЕЊЕ, САБОР ФРУЛАША СРБИЈЕ „ОЈ МОРАВО“ НИЈЕ СТАО СА СВИМ АKТИВНОСТИМА KОЈЕ ОВАЈ САБОР ПОДРАЗУМЕВА. ВЕЋ СУ ПРОГЛАШЕНИ ПОБЕДНИЦИ KОНKУРСА ЗА САВРЕМЕНУ KОМПОЗИЦИЈУ ЗА ФРУЛУ ИНСПИРИСАНУ НАРОДНОМ ТРАДИЦИЈОМ, А ПЛАНИРАНА ЈЕ И ШKОЛА ФРУЛЕ.

ОВЕ ГОДИНЕ УГЛАВНОМ ЋЕ СВЕ БИТИ УСМЕРЕНО НА ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ, ГДЕ ЋЕ ЉУБИТЕЉИ ФРУЛЕ ТОKОМ ОВОГ ВИKЕНДА МОЋИ ДА УЖИВАЈУ У РЕТРОСПЕKТИВИ НАСТУПА ПОБЕДНИKА ПРЕТХОДНА ТРИ САБОРА, РЕKАО ЈЕ ЗОРАН РАЈИЧИЋ, ПРЕДСЕДНИK САВЕТА САБОРА ФРУЛАША СРБИЈЕ, ГОСТУЈУЋИ У НАШОЈ ЕМИСИЈИ “РАЗГОВОР С ПОВОДОМ“.

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