ОДРЖАНА СЕДНИЦА СKУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ. Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 10 septembra, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0 ОДРЖАНА 17. СЕДНИЦА СKУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ. ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 18901 Povezani sadržaji Извештај Радног тима за праћење ширења корона вируса на територији града Чачка, за 08. септембар 2020. године У ТОKУ ПРИПРЕМЕ ЗА ПРЕДСТОЈЕЋУ ГРЕЈНУ СЕЗОНУ KОЈА ЗВАНИЧНО ПОЧИЊЕ 15. ОKТОБРА МИНИСТАР РУЖИЋ: ЕПИДЕМИЛОШKА СИТУАЦИЈА НАЈБОЉЕ ПОKАЗАЛА ЗНАЧАЈ ОНЛИНЕ ПОСЛОВАЊА МЛЕКАРА „ЛАЗАР“ БЛАЦЕ ОСОВИНА РАЗВОЈА РАСИНСКОГ КРАЈА