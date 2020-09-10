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ОДРЖАНА СЕДНИЦА СKУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ.

Autor: Datum objavljivanja: 10 septembra, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ОДРЖАНА 17. СЕДНИЦА СKУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ.

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