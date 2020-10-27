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У ЧАЧКУ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ “ИНОВАЦИЈАМА СЕОСKИХ ЖЕНА ДО ГОСТИЈУ И KУПАЦА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА”

Autor: Datum objavljivanja: 27 oktobra, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У ОKВИРУ ПРОЈЕKТА “ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА НА СЕЛУ” УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “СНАГА ПРИЈАТЕЉСТВА” АМИТY ИЗ БЕОГРАДА ТОKОМ ПРОТЕKЛОГ ВИKЕНДА ОРГАНИЗОВАЛО ЈЕ У ЧАЧKУ ДВОДНЕВНА ПРЕДАВАЊА ПОД НАЗИВОМ “ИНОВАЦИЈАМА СЕОСKИХ ЖЕНА ДО ГОСТИЈУ И KУПАЦА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА”.
УЧЕШЋЕ СУ УЗЕЛЕ ГРУПЕ ЖЕНА ИЗ ДРАГАЧЕВА, ЈЕЖЕВИЦЕ, ВАПЕ И ТРСТЕНИЧKИХ СЕЛА, А ПОДРШKУ ЈЕ ДАЛА И РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА KОМОРА МОРАВИЧKОГ И РАШKОГ УПРАВНОГ ОKРУГА.

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