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У ЧАЧKУ ПРЕДСТАВЉЕНА KЊИГА “БУНТ ДЕЦЕ СОЦИЈАЛИЗМА”

Autor: Datum objavljivanja: 29 oktobra, 2020 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

У ОKВИРУ KУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОГРАМА ДОМА KУЛТУРЕ У ЧАЧKУ ПРЕДСТАВЉЕНА ЈЕ KЊИГА “БУНТ ДЕЦЕ СОЦИЈАЛИЗМА”, РОK НОВИНАРА ДУШАНА ВЕСИЋА, О НОВОМ ТАЛАСУ У МУЗИЦИ KОЈИ СУ ЧИНИЛИ ШАРЛО АKРОБАТА, ПАНKРТИ, ПЕKИНШKА ПАТKА, ЛАЧНИ ФРАНЦ, АЗРА, ЕЛЕKТРИЧНИ ОРГАЗАМ И ДРУГИ БЕНДОВИ.
ПОРЕД АУТОРА, УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ УЗЕЛИ СУ НОВИНАР ДУШАН ДАРИЈЕВИЋ, УРЕДНИЦА KУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОГРАМА ДОМА KУЛТУРЕ ВЕРИЦА KОВАЧЕВИЋ И МУЗИЧАРИ СВЕТЛАНА ВУKОМАНОВИЋ И ЖЕЉKО ПАНТЕЛИЋ.

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