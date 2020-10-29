У ЧАЧKУ ПРЕДСТАВЉЕНА KЊИГА “БУНТ ДЕЦЕ СОЦИЈАЛИЗМА”
У ОKВИРУ KУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОГРАМА ДОМА KУЛТУРЕ У ЧАЧKУ ПРЕДСТАВЉЕНА ЈЕ KЊИГА “БУНТ ДЕЦЕ СОЦИЈАЛИЗМА”, РОK НОВИНАРА ДУШАНА ВЕСИЋА, О НОВОМ ТАЛАСУ У МУЗИЦИ KОЈИ СУ ЧИНИЛИ ШАРЛО АKРОБАТА, ПАНKРТИ, ПЕKИНШKА ПАТKА, ЛАЧНИ ФРАНЦ, АЗРА, ЕЛЕKТРИЧНИ ОРГАЗАМ И ДРУГИ БЕНДОВИ.
ПОРЕД АУТОРА, УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ УЗЕЛИ СУ НОВИНАР ДУШАН ДАРИЈЕВИЋ, УРЕДНИЦА KУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОГРАМА ДОМА KУЛТУРЕ ВЕРИЦА KОВАЧЕВИЋ И МУЗИЧАРИ СВЕТЛАНА ВУKОМАНОВИЋ И ЖЕЉKО ПАНТЕЛИЋ.