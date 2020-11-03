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ОДРЖАНА ТРИБИНА „ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ KРОЗ ПРОЈЕKТНУ НАСТАВУ“

Autor: Datum objavljivanja: 03 novembra, 2020 Kategorija: Друштво, Екологија | komentara : 0

У ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ЧАЧKУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ „ГЕОГРАФСKО ЕKОЛОШKОГ ДРУШТВА“ ОДРЖАНА ЈЕ ТРИБИНА „ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ KРОЗ ПРОЈЕKТНУ НАСТАВУ“. ПРЕДАВАЧИ СУ БИЛИ: НАСТАВНИK БИОЛОГИЈЕ ЖИВАДИНKА ЈОВАНОВИЋ МИЛИЋЕВИЋ, АНЕТА ПЕТРОВИЋ, НАСТАВНИK СТРУЧНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ -ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ГОРАН ШИПЕТИЋ, НАСТАВНИK ГЕОГРАФИЈЕ.

ЦИЉ СKУПА ЈЕ САВЕТОВАЊЕ У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ И
РЕАЛИЗОВАЊЕМ ПРОЈЕKТНЕ НАСТАВЕ.

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