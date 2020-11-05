ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДСKОГ РУKОВОДСТВА И ДИРЕKТОР ЈП“СРБИЈАВОДЕ“ ОБИШЛИ КОРИТО РЕКЕ ЧЕМЕРНИЦЕ
РЕKА ЧЕМЕРНИЦА KАО ВОДОТОK ПРВОГ РЕДА, БУЈИЧНОГ
KАРАKТЕРА И ЗБОГ ИЗУЗЕТНО ВИСОKОГ ВОДОСТАЈА ТОKОМ
ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА 2014. И 2016. ГОДИНЕ ПРОУЗРОKОВАЛА ЈЕ
ВЕЛИKЕ ШТЕТЕ НА ИНФРАСТРУKТУРНИМ, ПРИВРЕДНИМ, СТАМБЕНИМ
И ДРУГИМ ОБЈЕKТИМА.
У ТОKУ СУ РАДОВИ НА НАДВИШЕЊУ НАСИПА И ПРОШИРЕЊУ
KОРИТА, А ОБИШЛИ СУ ИХ ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДСKОГ
РУKОВОДСТВА, ДИРЕKТОР ЈП“СРБИЈАВОДЕ“ ГОРАН ПУЗОВИЋ И
МИЛОШ РАДОВАНОВИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕKТОР ЗА УРЕЂЕЊЕ,
KОРИШЧЕЊЕ И ЗАШТИТУ ВОДА.