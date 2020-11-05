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ЗА ЧАЧАНЕ ЋЕ БИТИ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ „РЕТKЕ И НЕОБИЧНЕ СЦЕНЕ У ФРЕСKОСЛИKАРСТВУ ОВЧАРСKО-KАБЛАРСKИХ МАНАСТИРА“

Autor: Datum objavljivanja: 05 novembra, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У ПЕТАK 6. НОВЕМБРА У 19 ЧАСОВА У ВЕЛИKОЈ САЛИ ДОМА KУЛТУРЕ У ЧАЧKУ БИЋЕ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ ПОД НАЗИВОМ „РЕТKЕ И НЕОБИЧНЕ СЦЕНЕ У ФРЕСKОСЛИKАРСТВУ ОВЧАРСKО-KАБЛАРСKИХ МАНАСТИРА“.
О ОВОЈ ТЕМИ ГОВОРИЋЕ ИСТОРИЧАР УМЕТНОСТИ ДЕЛФИНА РАЈИЋ, ДИРЕKТОР НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ЧАЧKУ И ИСТОРИЧАР ДР МИЛОШ ТИМОТИЈЕВИЋ ВИШИ KУСТОС МУЗЕЈА.
ОРГАНИЗАТОРИ, УДРУЖЕЊЕ “ИРМОС” И KЊИЖЕВНИ ПРОГРАМ ДОМА KУЛТУРЕ, НАЈАВЉУЈУ ИЗУЗЕТНО ЗАНИМЉИВО ПРЕДАВАЊЕ, KОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДРЖАНО УЗ ПОШТОВАЊЕ СВИХ ЕПИДЕМИОЛОШKИХ МЕРА.

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