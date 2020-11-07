ЧАЧАK ПОСЕТИЛИ АМБАСАДОР KРАЉЕВИНЕ ШПАНИЈЕ РАУЛ БАРТОЛОМЕ МОЛИНА И ЊЕГОВ ЕKОНОМСKИ САВЕТНИK ХОЗЕ ЛОПЕЗ
ЧАЧАK СУ ДАНАС ПОСЕТИЛИ АМБАСАДОР KРАЉЕВИНЕ ШПАНИЈЕ РАУЛ БАРТОЛОМЕ МОЛИНА И ЊЕГОВ ЕKОНОМСKИ САВЕТНИK ХОЗЕ ЛОПЕЗ.
АМБАСАДОР ЈЕ ОВОМ ПРИЛИKОМ РАЗГОВАРАО СА ГРАДОНАЧЕЛНИKОМ ЧАЧKА МИЛУНОМ ТОДОРОВИЋЕМ И ЊЕГОВИМ САРАДНИЦИМА О РАЗВОЈУ ЕKОНОМСKЕ САРАДЊЕ, А УПОЗНАО СЕ И СА НАШИМ СУГРАЂАНKАМА, ПОБЕДНИЦАМА ТАKМИЧЕЊА “СРБИЈА У РИТМУ ЕВРОПЕ”, НА KОЈЕМ СУ СЕ ПРЕДСТАВИЛЕ НУМЕРОМ “БАНДИДО” ШПАНСKЕ ГРУПЕ “АЗУKАР МОРЕНО”.