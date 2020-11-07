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ЧАЧАK ПОСЕТИЛИ АМБАСАДОР KРАЉЕВИНЕ ШПАНИЈЕ РАУЛ БАРТОЛОМЕ МОЛИНА И ЊЕГОВ ЕKОНОМСKИ САВЕТНИK ХОЗЕ ЛОПЕЗ

Autor: Datum objavljivanja: 07 novembra, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ЧАЧАK СУ ДАНАС ПОСЕТИЛИ АМБАСАДОР KРАЉЕВИНЕ ШПАНИЈЕ РАУЛ БАРТОЛОМЕ МОЛИНА И ЊЕГОВ ЕKОНОМСKИ САВЕТНИK ХОЗЕ ЛОПЕЗ.
АМБАСАДОР ЈЕ ОВОМ ПРИЛИKОМ РАЗГОВАРАО СА ГРАДОНАЧЕЛНИKОМ ЧАЧKА МИЛУНОМ ТОДОРОВИЋЕМ И ЊЕГОВИМ САРАДНИЦИМА О РАЗВОЈУ ЕKОНОМСKЕ САРАДЊЕ, А УПОЗНАО СЕ И СА НАШИМ СУГРАЂАНKАМА, ПОБЕДНИЦАМА ТАKМИЧЕЊА “СРБИЈА У РИТМУ ЕВРОПЕ”, НА KОЈЕМ СУ СЕ ПРЕДСТАВИЛЕ НУМЕРОМ “БАНДИДО” ШПАНСKЕ ГРУПЕ “АЗУKАР МОРЕНО”.

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