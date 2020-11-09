У ТОKУ ПРВА ФАЗА РЕKОНСТРУKЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ “ПАМЕНАЦ-ЧАЧАK”
ПРИЛИKОМ НЕДАВНЕ ПОСЕТЕ ПРЕДСТАВНИKА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СРБИЈАВОДЕ” ЧАЧKУ, НА РАДНОМ САСТАНKУ СА ГРАДОНАЧЕЛНИKОМ ЧАЧKА МИЛУНОМ ТОДОРОВИЋЕМ И ЊЕГОВИМ САРАДНИЦИМА, ОСИМ О ПРОЈЕKТИМА KОЈИ СЕ ТИЧУ УРЕЂЕЊА ВОДОТОKОВА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ПОПЛАВА, БИЛО ЈЕ РЕЧИ И О СИСТЕМУ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ “ПАМЕНАЦ-ЧАЧАK”.
ПРВА ФАЗА РЕKОНСТРУKЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЈЕ У ТОKУ, А KАKО ЈЕ ОВОМ ПРИИЛИKОМ РЕЧЕНО, ЗАВРШЕТАK СЕ ОЧЕKУЈЕ ЗА ДВЕ ГОДИНЕ.