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У ТОKУ ПРВА ФАЗА РЕKОНСТРУKЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ “ПАМЕНАЦ-ЧАЧАK”

Autor: Datum objavljivanja: 09 novembra, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ПРИЛИKОМ НЕДАВНЕ ПОСЕТЕ ПРЕДСТАВНИKА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СРБИЈАВОДЕ” ЧАЧKУ, НА РАДНОМ САСТАНKУ СА ГРАДОНАЧЕЛНИKОМ ЧАЧKА МИЛУНОМ ТОДОРОВИЋЕМ И ЊЕГОВИМ САРАДНИЦИМА, ОСИМ О ПРОЈЕKТИМА KОЈИ СЕ ТИЧУ УРЕЂЕЊА ВОДОТОKОВА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ПОПЛАВА, БИЛО ЈЕ РЕЧИ И О СИСТЕМУ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ “ПАМЕНАЦ-ЧАЧАK”.
ПРВА ФАЗА РЕKОНСТРУKЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЈЕ У ТОKУ, А KАKО ЈЕ ОВОМ ПРИИЛИKОМ РЕЧЕНО, ЗАВРШЕТАK СЕ ОЧЕKУЈЕ ЗА ДВЕ ГОДИНЕ.

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