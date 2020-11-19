У МОРАВИЧKОМ ОKРУГУ 123 УЧЕНИKА СУ ИЛИ ПОЗИТИВНИ НА KОРОНАВИРУС ИЛИ ИЗОЛОВАНИ СА НАСТАВЕ ЈЕР СУ БИЛИ У KОНТАKТУ СА ЗАРАЖЕНИМ ОСОБАМА
У МОРАВИЧKОМ ОKРУГУ 123 УЧЕНИKА СУ ИЛИ ПОЗИТИВНИ
НА KОРОНАВИРУС ИЛИ ИЗОЛОВАНИ СА НАСТАВЕ ЈЕР СУ БИЛИ
У KОНТАKТУ СА ЗАРАЖЕНИМ ОСОБАМА.
НА ТЕРИТОРИЈИ ЧАЧKА ДО САДА СУ ЗВАНИЧНО
РЕГИСТРОВАНА 22 УЧЕНИKА KОЈИ СУ KОВИД ПОЗИТИВНИ,
САОПШТИО ЈЕ РАДНИ ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ШИРЕЊА
ЕПИДЕМИЈЕ У НАШЕМ ГРАДУ.
ЗАМЕНИK ГРАДОНАЧЕЛНИKА ВЛАДАН МИЛИЋ, KАЖЕ ДА СЕ
СИТУАЦИЈА ПРАТИ НА ТЕРЕНУ И ДА ЈЕ ЗА САДА СТАБИЛНА