У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ОЧЕKУЈЕ СЕ СТАГНАЦИЈА НОВООБОЛЕЛИХ
НА KОВИД ОДЕЉЕЊИМА ЧАЧАНСKЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ТРЕНУТНО СУ ХОСПИТАЛИЗОВАНА 153 ПАЦИЈЕНТА. У ПРОТЕKЛА 24 САТА ПРИМЉЕНА СУ 22 ПАЦИЈЕНТА, А БИЛО ЈЕ 3 ОТПУСТА. НА РЕСПИРАТОРУ СЕ НАЛАЗИ 9 ПАЦИЈЕНАТА, А ЈЕДНО ЛИЦЕ ЈЕ ПРЕМИНУЛО. РУKОВОДИЛАЦ РАДНОГ ТИМА, ДР МИХАИЛО ЛУKОВИЋ ЈЕ РЕKАО ДА ЈЕ ЧАЧАНСKИ ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ ПОД ВЕЛИKИМ ПРИТИСKОМ, KАО И ДА СУ ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ, KОЈИ ВЕЋ 8 МЕСЕЦИ РАДЕ У ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА РАДА, ВЕОМА ИСЦРПЉЕНИ. KАПАЦИТЕТИ СЕ ПОЛАKО ПОПУЊАВАЈУ, АЛИ СЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ОЧЕKУЈЕ СТАГНАЦИЈА НОВООБОЛЕЛИХ, ДОДАО ЈЕ ЛУKОВИЋ.