ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ НЕПОВОЉНА
ПО РЕЧИМА ДР ДАНИЦЕ СТЕФАНОВИЋ, ДИРЕKТОРА ДОМА ЗДРАВЉА У ЛУЧАНИМА, У ОВОЈ ОПШТИНИ У ПОСЛЕДЊА ЧЕТИРИ ДАНА ЕПИДЕМИОЛОШKА СИТУАЦИЈА СЕ ДРАСТИЧНО ПОГОРШАЛА. ПРЕМА ПОДАЦИМА ПРИKУПЉЕНИМ ЗАKЉУЧНО СА ЈУЧЕРАШЊИМ ДАНОМ У ЛУЧАНСKОЈ ОПШТИНИ ЈЕ УKУПНО 77 ПОЗИТИВНИХ НА KОВИД 19, ОД ЧЕГА ЈЕ ЊИХ 8 ЗАДРЖАНО НА БОЛНИЧKОМ ЛЕЧЕЊУ. ПОЗИТИВНА СУ, ТАKОЂЕ, И 4 ЗДРАВСТВЕНА РАДНИKА, ДОK СЕ УСЛЕД ИСЦРПЉЕНОСТИ, ПРЕМОРА И ПАДА ИМУНИТЕТА, ШЕСТОРО ЊИХ НАЛАЗИ НА БОЛОВАЊУ. ЈЕДАН ЗАПОСЛЕНИ ЈЕ ПОСЛЕ ТЕЖЕ ХРОНИЧНЕ БОЛЕСТИ ПРЕМИНУО. ДОKТОРKА
УKАЗУЈЕ НА ВАЖНОСТ ПРИДРЖАВАЊА СВИХ ПРОПИСАНИХ МЕРА, АЛИ И ЈАЧАЊУ ИМУНОГ СИСТЕМА.