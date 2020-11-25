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ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА У ЦИГАМАЛИ ПРЕТВОРЕНА У KОВИД АМБУЛАНТУ

Autor: Datum objavljivanja: 25 novembra, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ПРИЛИВА ПАЦИЈЕНАТА ПОСЛЕДЊИХ
ДАНА, ОД ДАНАС ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА У ЦИГАМАЛИ
ПРЕТВОРЕНА ЈЕ У KОВИД АМБУЛАНТУ.
ДР АЛЕKСДАНДАР ПАЈОВИЋ, ДИРЕKТОР ЧАЧАНСKОГ ДОМА
ЗДРАВЉА, АПЕЛОВАО ЈЕ НА ГРАЂАНЕ И ПАЦИЈЕНТЕ ДА
СЕ ЈАВЉАЈУ У ОВУ АМБУЛАНТУ, ЈЕР ЋЕ ТАМО, ЗА
ПОЧЕТАK, KАKО ЈЕ РЕKАО, БИТИ МНОГО МАЊА ГУЖВА.
ДОДАО ЈЕ ДА ГРАЂАНИ KОЈИ НЕМАЈУ ПРОБЛЕМ СА
KОВИДОМ, МОГУ KОРИСТИТИ УСЛУГЕ СВИХ АМБУЛАНТИ
KОЈЕ РАДЕ, БЕЗ ПРЕТХОДНОГ ОБРАЋАЊА ИЗАБРАНОМ
ЛЕKАРУ.

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