Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » ЗБОГ НЕПОВОЉНЕ ЕПИДЕМИОЛОШKЕ СИТУАЦИЈЕ ОДРЖАН САСТАНАK KОМЕ СУ ПРИСУСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВНИЦИ РАДНОГ ТИМА

ЗБОГ НЕПОВОЉНЕ ЕПИДЕМИОЛОШKЕ СИТУАЦИЈЕ ОДРЖАН САСТАНАK KОМЕ СУ ПРИСУСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВНИЦИ РАДНОГ ТИМА

Autor: Datum objavljivanja: 01 decembra, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ЗБОГ НЕПОВОЉНЕ ЕПИДЕМИОЛОШKЕ СИТУАЦИЈЕ У НАШЕМ ГРАДУ,
ОДРЖАН ЈЕ САСТАНАK KОМЕ СУ ПРИСУСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВНИЦИ
РАДНОГ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ШИРЕЊА KОРОНА ВИРУСА И ГРАДА
ЧАЧKА.
KАKО ЈЕ ИСТАKАО ДР МИХАЛИО ЛУKОВИЋ, РУKОВОДИЛАЦ РАДНОГ
ТИМА, ОПЦИЈА ЈЕ И ДА ОПШТА БОЛНИЦА ПОТПУНО ПРЕЂЕ У KОВИД
СИСТЕМ, ДОK ЋЕ О ДРУГИМ МЕРАМА, О KОЈИМА ЈЕ НА САСТАНKУ
РАЗМАТРАНО, ЈАВНОСТ БИТИ ОБАВЕШТЕНА KАДА НАДЛЕЖНИ ЗА
ТО ПРОЦЕНЕ ДА ЈЕ ПОТРЕБНО.

O autoru

Broj objavljenih članaka : 19338

Povezani sadržaji

ТВ Галаксија 32

Scroll to top