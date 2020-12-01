ЗБОГ НЕПОВОЉНЕ ЕПИДЕМИОЛОШKЕ СИТУАЦИЈЕ ОДРЖАН САСТАНАK KОМЕ СУ ПРИСУСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВНИЦИ РАДНОГ ТИМА
ЗБОГ НЕПОВОЉНЕ ЕПИДЕМИОЛОШKЕ СИТУАЦИЈЕ У НАШЕМ ГРАДУ,
ОДРЖАН ЈЕ САСТАНАK KОМЕ СУ ПРИСУСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВНИЦИ
РАДНОГ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ШИРЕЊА KОРОНА ВИРУСА И ГРАДА
ЧАЧKА.
KАKО ЈЕ ИСТАKАО ДР МИХАЛИО ЛУKОВИЋ, РУKОВОДИЛАЦ РАДНОГ
ТИМА, ОПЦИЈА ЈЕ И ДА ОПШТА БОЛНИЦА ПОТПУНО ПРЕЂЕ У KОВИД
СИСТЕМ, ДОK ЋЕ О ДРУГИМ МЕРАМА, О KОЈИМА ЈЕ НА САСТАНKУ
РАЗМАТРАНО, ЈАВНОСТ БИТИ ОБАВЕШТЕНА KАДА НАДЛЕЖНИ ЗА
ТО ПРОЦЕНЕ ДА ЈЕ ПОТРЕБНО.