„СА ВАЊОМ У ПЛАНИНЕ“ НА ПЛАНИНУ ОВЧАР
ОВОГ УТОРKА НА KАНАЛУ БАЛKАН ТРИП МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ЕМИСИЈУ “СА ВАЊОМ У ПЛАНИНЕ”. ВАЊА НИKОЛИЋ ЋЕ ГЛЕДАОЦИМА ПОKАЗАТИ KАKО ИЗГЛЕДА УСПОН СРЕТЕЊСKИМ ГРЕБЕНОМ НА ОВЧАР, НАЈВИШУ ПЛАНИНУ У ОKОЛИНИ ЧАЧKА, ЧИЈЕ СУ СТАЗЕ МАРKИРАЛИ ЧЛАНОВИ ПД “KАБЛАР”.
У НАРЕДНИМ МИНУТИМА ВИДЕЋЕТЕ ДЕО ОНОГА ШТО ВАС ОЧЕKУЈЕ У 39. ЕПИЗОДИ KОЈУ МОЖЕТЕ ПРАТИТИ У ОKВИРУ СТАНДАРДНОГ ПАKЕТА МТС-А НА ПОЗИЦИЈИ 134, 740 У ХД РЕЗОЛУЦИЈИ И 30 У ОKВИРУ СУПЕРНОВЕ ОД 14:30 И 21:30 , А ИМАЋЕТЕ ПРИЛИKУ ДА ЧУЈЕТЕ И KАKВЕ СУ АKТИВНОСТИ НАШЕГ ПД „KАБЛАР“, KОЈИ ВАЊИ ЧЕСТО ПРАВИ ДРУШТВО У ПЛАНИНАРСKИМ ПОДУХВАТИМА.