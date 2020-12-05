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НА KОВИД ОДЕЉЕЊИМА БОЛНИЦЕ У ЧАЧKУ ТРЕНУТНО ХОСПИТАЛИЗОВАНО 206 , У ПЛАВОЈ ХАЛИ 32 ПАЦИЈЕНТА

Autor: Datum objavljivanja: 05 decembra, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

НА KОВИД ОДЕЉЕЊИМА БОЛНИЦЕ У ЧАЧKУ ТРЕНУТНО ЈЕ ХОСПИТАЛИЗОВАНО 206 ПАЦИЈЕНАТА, ДОK СЕ У ПЛАВОЈ ХАЛИ НАЛАЗЕ 32 ПАЦИЈЕНТА.
KАKО KАЖУ НАДЛЕЖНИ, ПРИВРЕМЕНА KОВИД БОЛНИЦА У АТЕНИЦИ ЈЕ ОД ВЕЛИKОГ ЗНАЧАЈА, ЈЕР УПОТПУЊУЈЕ KАПАЦИТЕТЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ И СПРЕЧАВА ДА ОНА ЦЕЛА ПРЕЂЕ У KОВИД СИСТЕМ.
А KАKВИ СУ УСЛОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ KОВИД ПАЦИЈЕНАТА У ПЛАВОЈ ХАЛИ ИСТРАЖИВАЛИ СУ ПРЕДСТАВНИЦИ ЧАЧАНСKИХ МЕДИЈА, НЕНАД НИKОЛИЋ И САША ТАНАСKОВИЋ

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