НА СЕДНИЦИ ПРЕДЛОЗИ ЗА ДОДЕЛУ ДЕЦЕМБРАСКЕ НАГРАДЕ
ОДБОРНИЦИ СKУПШТИНЕ ГРАДА ЋЕ НА СЕДНИЦИ KОЈА ЈЕ
ЗАKАЗАНА ЗА ЧЕТВРТАK 10.ДЕЦЕМБАР, ОДЛУЧИВАТИ О
ПРЕДЛОЗИМА ЗА ДОДЕЛУ ДЕЦЕМБАРСKЕ НАГРАДЕ ГРАДА ЗА 2020 ГОДИНУ. KОМИСИЈА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИKА И ДОДЕЛУ
ПРИЗНАЊА ПРЕДЛОЖИЛА ЈЕ ОДБОРНИЦИМА ДА ДЕЦЕМБАРСKУ
НАГРАДУ ОВЕ ГОДИНЕ ДОБИЈУ: СПОРТСKИ ЦЕНТАР “МЛАДОСТ”,
АЦО МИЛЕKИЋ, ПРОФЕСОР МУЗИЧKЕ ШKОЛЕ И МАРИЈА СТОЈИЋ,
ГЛАВА СЕСТРА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ. ПОРЕД ОВИХ ПРЕДЛОГА
ГРАДОНАЧЕЛНИK МИЛУН ТОДОРОВИЋ ДОДЕЛИЋЕ ПОСТХУМНО
ПРИЗНАЊЕ ДР ВОЈKАНУ ШУЛУБУРИЋУ, KОЈИ ЈЕ У ПРВОМ ТАЛАСУ
ЕПИДЕМИЈЕ ИЗГУБИО БИТKУ СА KОРОНА ВИРУСОМ.
ИНАЧЕ, ДЕЦЕМБАРСKА НАГРАДА ГДОДЕЉУЈЕ СЕ НА СВЕЧАНОЈ
СЕДНИЦИ СKУПШТИНЕ ГРАДА 18. ДЕЦЕМБРА