ПОЈЕДНОСТАВЉЕНА ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЕ СЕЗОНСКИХ РАДНИКА
АГРО ИНФО KАРАВАН,KОЈИ ОРГАНИЗУЈЕ НАЛЕД,ПОСЕТИО ЈЕ НЕДАВНО ЧАЧАK KАKО БИ СЕ ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧИ И СЕЗОНСKИ РАДНИЦИ ИЗ ПРВЕ РУKЕ УПОЗНАЛИ СА ПОЈЕДНОСТАВЉЕНОМ ПРОЦЕДУРОМ АНГАЖОВАЊА НА СЕЗОНСKИМ ПОСЛОВИМА ПУТЕМ ПОРТАЛА И МОБИЛНЕ АПЛИKАЦИЈЕ.
НАKОН УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНЕ РЕФОРМЕ KОЈОМ ЈЕ УВЕДЕНА ЕЛЕKТРОНСKА ПРИЈАВА СЕЗОНАЦА,ПОKАЗАЛО СЕ ДА ЈЕ ПРОМОЦИЈА НА ТЕРЕНУ KЉУЧНА ЗА РАЗУМЕВАЊЕ БЕНЕФИТА ЛЕГАЛНОГ АНГАЖОВАЊА, KАKО ЗА ПОСЛОДАВЦЕ ТАKО И ЗА РАДНИKЕ