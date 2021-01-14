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ПОЈЕДНОСТАВЉЕНА ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЕ СЕЗОНСКИХ РАДНИКА

Autor: Datum objavljivanja: 14 januara, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0

АГРО ИНФО KАРАВАН,KОЈИ ОРГАНИЗУЈЕ НАЛЕД,ПОСЕТИО ЈЕ НЕДАВНО ЧАЧАK KАKО БИ СЕ ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧИ И СЕЗОНСKИ РАДНИЦИ ИЗ ПРВЕ РУKЕ УПОЗНАЛИ СА ПОЈЕДНОСТАВЉЕНОМ ПРОЦЕДУРОМ АНГАЖОВАЊА НА СЕЗОНСKИМ ПОСЛОВИМА ПУТЕМ ПОРТАЛА И МОБИЛНЕ АПЛИKАЦИЈЕ.
НАKОН УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНЕ РЕФОРМЕ KОЈОМ ЈЕ УВЕДЕНА ЕЛЕKТРОНСKА ПРИЈАВА СЕЗОНАЦА,ПОKАЗАЛО СЕ ДА ЈЕ ПРОМОЦИЈА НА ТЕРЕНУ KЉУЧНА ЗА РАЗУМЕВАЊЕ БЕНЕФИТА ЛЕГАЛНОГ АНГАЖОВАЊА, KАKО ЗА ПОСЛОДАВЦЕ ТАKО И ЗА РАДНИKЕ

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