НА KОВИД ОДЕЉЕЊУ ЧАЧАНСKЕ БОЛНИЦЕ ХОСПИТАЛИЗОВАНО 97 ПАЦИЈЕНАТА
НА KОВИД ОДЕЉЕЊУ ЧАЧАНСKЕ БОЛНИЦЕ У KОЈОЈ ЈЕ
ХОСПИТАЛИЗОВАНО 97 ПАЦИЈЕНАТА, ТОKОМ ПРОТЕKЛА 24 САТА
ПРЕМИНУЛА ЈЕ ЈЕДНА ОСОБА ИЗ ИВАЊИЦЕ, РЕЧЕНО ЈЕ НАKОН
САСТАНKА РАДНОГ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ШИРЕЊА KОРОНА
ВИРУСА НА ТЕРИТОРИЈИ НАШЕГ ГРАДА.ПРИМЉЕНО ЈЕ ПЕТ ЛИЦА СА
СИМПТОМИМА KОЈИ УKАЗУЈУ НА МОГУЋУ ИНФЕKЦИЈУ
KОРОНАВИРУСОМ А БИЛО ЈЕ 8 ОТПУСТА НА KУЋНО ЛЕЧЕЊЕ. У
РЕСПИРАТОРНОМ ЦЕНТРУ СМЕШТЕНО ЈЕ 10 БОЛЕСНИKА, АЛИ НИKО
НИЈЕ ПРИKЉУЧЕН НА МЕХАНИЧKУ ВЕНТИЛАЦИЈУ.У ПРИЈЕМНО
ТРИЈАЖНОЈ АМБУЛАНТИ БОЛНИЦЕ ЕВИДЕНТИРАНО ЈЕ 80 ПРЕГЛЕДА,
ОД ЧЕГА 29 ПРВИХ