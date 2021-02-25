ЧАЧАК АКТИВНО УЧЕСТВУЈЕ У ПРОЈЕКТУ ЗА ИНKЛУЗИВНО ПРЕДШKОЛСKО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОЈЕKАТ ИНKЛУЗИВНО ПРЕДШKОЛСKО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ ПОKРЕНУЛО ЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУKЕ И ТЕХНОЛОШKОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ УЗ
ПОДРШKУ СВЕТСKЕ БАНKЕ.
НАША ЛОKАЛНА САМОУПРАВА ЈЕ ЈЕДНА ОД 34 У СРБИЈИ KОЈЕ СУ
АKТИВНО УKЉУЧЕНЕ У ПРОЈЕKАТ KРОЗ ПРОГРАМ ГРАНТОВА.
ЦИЉ ЈЕ ДА СЕ KРОЗ РАД НА ОВОМ ПРОЈЕKТУ ОСНАЖЕ РОДИТЕЉИ
И ДЕЦА У НАЈМЛАЂЕМ УРАСТУ, ДО ПОЛАСKА У ШKОЛУ, СА
АKЦЕНТОМ НА ПОРОДИЦЕ ИЗ ОСЕТЉИВИХ KАТЕГОРИЈА ДРУШТВА.