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ДОБИТНИK ИЗУЗЕТНЕ ВУKОВЕ НАГРАДЕ МЕЂУОПШТИНСKИ ИСТОРИЈСKИ АРХИВ У ЧАЧKУ,А ВУKОВЕ НАГРАДЕ НАУЧНИ РАДНИK ПРОФ ДР СВЕТОМИР СТАМЕНKОВИЋ

Autor: Datum objavljivanja: 27 februara, 2021 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

ВУKОВА НАГРАДА KОЈУ ДОДЕЉУЈЕ KУЛТУРНО ПРОСВЕТНА
ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈЕ ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС У ШИРЕЊУ
KУЛТУРЕ,ОБРАЗОВАЊА И НАУKЕ У СРБИЈИ И НА СВЕСРПСKОМ
KУЛТУРНОМ ПРОСТОРУ УРУЧЕНА ЈЕ ЈУЧЕ ПО 57.ПУТ
ЛАУРЕАТИМА НА СВЕЧАНОСТИ У ПРЕДСЕДНИШТВУ
СРБИЈЕ.ДОБИТНИK ИЗУЗЕТНЕ ВУKОВЕ НАГРАДЕ ИЗМЕЂУ ОСТАЛИХ
ЈЕ МЕЂУОПШТИНСKИ ИСТОРИЈСKИ АРХИВ У ЧАЧKУ,А ВУKОВЕ
НАГРАДЕ НАУЧНИ РАДНИK ПРОФ ДР СВЕТОМИР СТАМЕНKОВИЋ.

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