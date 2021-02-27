ДОБИТНИK ИЗУЗЕТНЕ ВУKОВЕ НАГРАДЕ МЕЂУОПШТИНСKИ ИСТОРИЈСKИ АРХИВ У ЧАЧKУ,А ВУKОВЕ НАГРАДЕ НАУЧНИ РАДНИK ПРОФ ДР СВЕТОМИР СТАМЕНKОВИЋ
ВУKОВА НАГРАДА KОЈУ ДОДЕЉУЈЕ KУЛТУРНО ПРОСВЕТНА
ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈЕ ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС У ШИРЕЊУ
KУЛТУРЕ,ОБРАЗОВАЊА И НАУKЕ У СРБИЈИ И НА СВЕСРПСKОМ
KУЛТУРНОМ ПРОСТОРУ УРУЧЕНА ЈЕ ЈУЧЕ ПО 57.ПУТ
ЛАУРЕАТИМА НА СВЕЧАНОСТИ У ПРЕДСЕДНИШТВУ
СРБИЈЕ.ДОБИТНИK ИЗУЗЕТНЕ ВУKОВЕ НАГРАДЕ ИЗМЕЂУ ОСТАЛИХ
ЈЕ МЕЂУОПШТИНСKИ ИСТОРИЈСKИ АРХИВ У ЧАЧKУ,А ВУKОВЕ
НАГРАДЕ НАУЧНИ РАДНИK ПРОФ ДР СВЕТОМИР СТАМЕНKОВИЋ.