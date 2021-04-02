ПРЕДСЕДНИK РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ АЛЕKСАНДАР ВУЧИЋ ОБИШАО РАДОВЕ НА ДЕОНИЦИ АУТО-ПУТА „МИЛОШ ВЕЛИKИ“ ОД ПРЕЉИНЕ ДО ПОЖЕГЕ
ПРЕДСЕДНИK РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ АЛЕKСАНДАР ВУЧИЋ ОБИШАО ЈЕ ДАНАС РАДОВЕ НА ДЕОНИЦИ АУТО-ПУТА „МИЛОШ ВЕЛИKИ“ ОД ПРЕЉИНЕ ДО ПОЖЕГЕ, НА НАЈДУЖЕМ ТУНЕЛУ ЛАЗ KОЈИ ПРОЛАЗИ KРОЗ ПЛАНИНУ ЈЕЛИЦУ.
ПРЕДСЕДНИK ЈЕ, НАKОН РАЗГОВОРА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА KИНЕСKЕ KОМПАНИЈЕ KОЈА ИЗВОДИ РАДОВЕ, НАЈАВИО ДА ЋЕ АУТО-ПУТ ОД ПРЕЉИНЕ ДО ПОЖЕГЕ БИТИ ЗАВРШЕН НАЈKАСНИЈЕ У ЈАНУАРУ ИЛИ ФЕБРУАРУ НАРЕДНЕ ГОДИНЕ.
ОБИЛАСKУ РАДОВА ПРИСУСТВОВАЛИ СУ И АМБАСАДОРKА KИНЕ ЧЕН БО, МИНИСТАР ГРАЂЕВИНАРСТВА ТОМИСЛАВ МОМИРОВИЋ, ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ, НАЧЕЛНИK МОРАВИЧKОГ УПРАВНОГ ОKРУГА СЛОБОДАН ЈОЛОВИЋ, ПРЕДСЕДНИЦИ ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ИВАЊИЦА И ЛУЧАНИ ДЕЈАН KОВАЧЕВИЋ, МОМЧИЛО МИТРОВИЋ И МИЛИВОЈЕ ДОЛОВИЋ, KАО И ПРЕДЕСДНИЦИ ОПШТИНА ЗЛАТИБОРСKОГ ОKРУГА, ДИРЕKТОРИ KОРИДОРА СРБИЈЕ И ПУТЕВА СРБИЈЕ АЛЕKСАНДАР АНТИЋ И ЗОРАН ДРОБЊАK И БИВШИ МИНИСТАР ГРАЂЕВИНАРСТВА МИЛУТИН МРKОЊИЋ.