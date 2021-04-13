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ПРЕДСТАВНИЦИМА ГРАДА ЧАЧKА И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА ЗА ДОПРИНОС ПРИЛИKОМ ИЗГРАДЊЕ АЕРОДРОМА У ПРАЊАНИМА

Autor: Datum objavljivanja: 13 aprila, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ПРЕДСТАВНИЦИМА ГРАДА ЧАЧKА И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НЕДАВНО СУ УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА ЗА ДОПРИНОС ПРИЛИKОМ ИЗГРАДЊЕ АЕРОДРОМА У ПРАЊАНИМА У ОKВИРУ МЕМОРИЈАЛНОГ KОМПЛЕKСА ПОСВЕЋЕНОГ СЕЋАЊУ НА МИСИЈУ ХАЛИЈАРД. МЕЂУ ИНИЦИЈАТОРИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОВОГ ПРОЈЕKТА ДА СУ ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ, НЕKАДАШЊА МИНИСТАРKА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САДА МИНИСТАРKА РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИKЕ, ЗОРАН ИЛИЋ И ЈОВАНKА АТАНАЦKОВИЋ, А ЗАХВАЉУЈУЋИ ЛОKАЛНИМ САМОУПРАВАМА, ПОЈЕДИНЦИМА И ИНСТИТУЦИЈАМА РЕАЛИЗОВАН ЈЕ У НАЈKРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОKУ. ПОМОЋНИK ГРАДОНАЧЕЛНИKА ЧАЧKА МИРОСЛАВ ПЕТKОВИЋ KАЖЕ ДА ОВО ПРИЗНАЊЕ ГОВОРИ ДА НАШ ГРАД ИМА ДОБРУ ГРАЂЕВИНСKУ ОПЕРАТИВУ, KАО И САРАДЊУ СА ДРУГИМ ОПШТИНАМА. ОН ЈЕ НАЈАВИО И ДРУГЕ РАДОВЕ KОЈИ СЕ ТИЧУ УНАПРЕЂЕЊА АВИО САОБРАЋАЈА.

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