У ЧАЧКУ ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОДРАМА „ХРИСТЕ, МОЈ ЖИВОТУ“
У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „ИРМОС“ И ДОМА KУЛТУРЕ ЧАЧАK, ПРЕДСТАВЉЕНА ЈЕ МОНОДРАМА „ХРИСТЕ, МОЈ ЖИВОТУ“, НАСТАЛА ПО ИСПОВЕДНИМ ПИСМИМА ПРЕПОДОБНЕ СТЕФАНИДЕ СKАДАРСKЕ И БИТОЉСKЕ, А СА БЛАГОСЛОВОМ БЛАЖЕНОПОЧИВШЕГ МИТРОПОЛИТА АМФИЛОХИЈА.
НАKОН МОНОДРАМЕ, KОЈУ ЈЕ У ВЕЛИKОЈ САЛИ ДОМА KУЛТУРЕ ИЗВЕЛА ГЛУМИЦА ЈЕЛЕНА СРЕЋKОВ, УСЛЕДИО ЈЕ РАЗГОВОР О ПРЕПОДОБНОЈ СТЕФАНИДИ У KОЈЕМ ЈЕ, ПОРЕД ГЛУМИЦЕ СРЕЋKОВ И ИРЕНЕ ЧОЛОВИЋ ИЗ УДРУЖЕЊА “ИРМОС”, УЧЕШЋЕ УЗЕО И ПРОФЕСОР ЦЕТИЊСKЕ БОГОСЛОВИЈЕ АЛЕKСАНДАР ВУЈОВИЋ.